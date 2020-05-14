مصدر يكشف لمصراوي موقف اتحاد الكرة من عقد سعد سمير مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشف مصدر مسؤول موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من عقد سعد سمير مع النادي الأهلي بعدما تم تداول الأزمة في الساعات الماضية.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، قد صرح بعدم وجود أي أزمة بين النادي وسعد، وهناك التزام بسداد مستحقاته لحين إعادة قيدة من جديد.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "تم اسقاط قيد سعد سمير يوم ٢ من شهر يناير الماضي من أجل قيد محمود كهربا".

واستمر "الأهلي تواصل مع اتحاد الكرة يوم ٢٠ من شهر إبريل للحصول على خطاب يفيد بأن سعد سمير من حق النادي".

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وتابع "سيد عبدالحفيظ تواصل مع اتحاد الكرة يوم ١١ مايو وطلب خطاب بأن سعد سمير من حق النادي وفقا للعقد الذي يمتلكه".

وأضاف "اتحاد الكرة رفض طلب مدير الكرة في الأهلي".

واختتم "اتحاد الكرة أرسل للأهلي بعد ذلك يفيد بأن اللاعب حر واسمه تم رفعه من السيستم، واجراءات قيده تكون من خلال القائمة الثانية بعقد جديد".

وسبق وصرح عبدالحفيظ قائلا "سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع كهربا، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيلس".

وقال مصدر مقرب من سعد سمير في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" "لا توجد أي مشاكل بين سعد سمير، وأي شخص في النادي، واللاعب يُقدر قيمة النادي الأهلي"