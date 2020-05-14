السولية: لدي تفاهم كبير مع ديانج.. وسأفتقد حسام عاشور في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، إن وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه مع الفريق يُعد مصلحة للنادي، مشيراً إلى أنه سيفتقد حسام عاشور قائد القلعة الحمراء بعد اتخاذ قراره بالرحيل عن الفريق.

وقال السولية في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس": "وجود لاعبين مميزين في نفس مركزي مصلحة للنادي وبتنجحه، والمدرب يختار اللاعبين الذين سيقوموا بالمساهمة في نجاح الفريق في المباريات".

وأضاف لاعب الأهلي: "هناك تفاهم كبير مع أليو ديانج، هو لاعب صغير ووجوده مفيد للفريق واستطاع أن يضع قدمه في التشكيل الأساسي للفريق بسرعة، وفايلر يطلب مننا أننا نهاجم وندافع ونقوم بتبادل الأدوار في الملعب، وأرتاح كثيرا بجانب ديانج"

وأتم السولية تصريحاته بتوجيه رسالة لحسام عاشور قائد الأهلي: "حسام عاشور قائد وابن الأهلي، وهو أكثر لاعب أحب العب بجانبه، عاشور يعطيني حرية كبيرة في الملعب، وأكون مطمئن وهو موجود وبيشيل الملعب لوحده، كنت اتمنى أن يكمل مشواره في الفريق وسأفتقده كثيراً، ولكن هذا قرار النادي وأتمنى له التوفيق".