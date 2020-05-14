السولية: حققنا وعدنا للجمهور بعد الهزيمة بخماسية أمام صندوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

قال عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، إن فريقه كان يستحق الفوز خلال مباراة الإياب أمام صنداونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم.

وقال السولية في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس": "نتابع مع النادي من خلال البرنامج الذي يقومون بإرساله لنا، وأتواصل مع جميع اللاعبين، بدأنا الموسم بشكل جيد وفزنا بنتائج كبيرة ولم يدخل في مرمانا أهداف كثيرة، والمسابقة وقفت ونحن في الصدارة، ونتمنى عودة الدوري مرة أخرى".

وأضاف لاعب الأهلي: "الظروف لم تساعدنا خلال الموسم الماضي، والخسارة بخماسية من صنداونز شاهدة على ذلك، ووعدنا الجمهور ووعدنا أنفسنا بتحقيق الدوري عقب الخروج من البطولة الأفريقية، وحققنا اللقب بفضل تركيز اللاعبين ودعم الجمهور لنا".

وأتم السولية تصريحاته: "مباراة الهلال السوداني ظروفها كانت صعبة، وتحدثنا مع بعض كلاعبين اننا لازم نتكاتف تحت أي ظروف والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، وكنت حزين على التعادل أمام صنداونز، وكان الفوز على صنداونز في أرضهم سيكون أقوى رد اعتبار لنا".