ميدو يقارن بين جمهور الزمالك ومارسيليا: لديهم نفس الشغف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن هناك شيئان مشتركان بين جماهير الفريق الأبيض ومشجعي ناديه الأسبق مارسيليا الفرنسي.

ولعب ميدو لفريق مارسيليا الفرنسي لمدة موسم واحد في 2003-2004.

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ونشرت صفحة أوليمبيك مارسيليا الرسمية على تويتر فيديو لميدو وهو يتحدث عن جمهور الفريق الفرنسي ووكذلك أنصار القلعة البيضاء، قائلا:" هناك شيئان مشتركان بين الجمهورين".

وأضاف ميدو:" أول شيئ هو الشغف المشترك لدى جماهير الزمالك ومارسيليا".

وأكمل:" ثاني شيئ هو التمسك بناديهم في السراء والضراء حتى إن لم يفز الفريق ببطولات، والأمر لن يقل بل يزيد مع مرور الزمن وتتوارثه الأجيال".