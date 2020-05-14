عمرو السولية: أتمنى الاعتزال في الأهلي.. والأحمر أكثر المتضررين من توقف الدوري

أكد عمرو السولية أن السويسري رينيه فايلر مدرب يعشق الهجوم ويمنح حرية كبيرة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يظهر في كم الفرص التي يخلقها الفريق في المباراة الواحدة منذ تولي المدرب السويسري المسئولية الفنية.
وشدد فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، على أنه يتمنى الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء، موضحا أنه يُجيد التسديد ولكنه يرفض الإقدام على ذلك في أي وقت ولكنه يختار الوقت المناسب لتفادي ضياع الكرةواهدار مجهود زملائه.
وتابع عمرو السولية أن محمد حمص وحسام غالي من أبرز اللاعبين الذين لعبوا في وسط الملعب في تاريخ الكرة المصرية، مؤكداً أنه استفاد منهم كثيراً على المستوى الفني وهو الأمر الذي ساهم في تطوير مستواه، مضيفاً أنه كان يرغب في الاحتراف إلا أنه لم يتلقي عرضاً جيداً، ولكن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك
وكشف عمرو السولية أن الأهلي هو أكثر الفرق المتضررة من ايقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، متمنياً عودة النشاط الكروي والرياضي ولكن بضوابط تحافظ على صحة الجميع.
وأضاف عمرو السولية أن هدف الأهلي هو حصد بطولة افريقيا هذا الموسم، خاصة وأن الفريق كان قريباً للغاية من حسم النسخة قبل الماضية إلا أنه خسر الدور النهائي أمام الترجي التونسي.
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