عمرو السولية: حسام غالي ومحمد حمص هما مثلي الأعلى

أشاد عمرو عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقائد القلعة الحمراء السابق حسام غالي .

وقال السولية في تصريحات تلفزيونية أن حسام غالي نجم الأهلي ومحمد حمص لاعب الإسماعيلي السابق

يعدوا هم مثله الأعلى في مجال كرة القدم .

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وأضاف السولية قائلًا :" حسام غالي من أكتر اللاعبين اللي بحب شخصياتهم في مرة كنت أساسي وهو إحتياطي

قال كلمة للاعبين محدش يزعل لما يقعد إحتياطي وضرب المثل بيا إن جاتلي الفرصة دلوقتي إني ألعب أساسي حتى لو عليه لإن شغال بشكل كويس ده موقف عمري مانساه ليه" .

وواصل السولية قائلًا :" غالي كان حريصا على نصيحة اللاعبين الشباب وتعلمت منه الكثير ".