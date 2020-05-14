رمضان صبحي يكشف حقيقة عروض الزمالك وبيراميدز

كشف رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هدرسفيلد تاون حقيقة العرض المقدم له من نادي الزمالك وبيراميدز .
وقال صبحي قائلًا :" الزمالك لم يفاوضني لأنه يعلم مدي إرتباطي بالأهلي،ولا صحة لوجود أي مفاوضات من جانب بيراميدز ".
وواصل صبحي قائلًا أنه لم يلعب في مصر سوى لصفوف النادي الأهلي الذي يعد بيته الأول .
وتابع صبحي عن خلافة مع السنغالي آليو بادچي مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي قائلًا :" تصالحت مع بادچي بعد دقائق من واقعة سوء التفاهم بيننا ".
وعن إعتزال نجوم النادي الأهلي الكبار قال صبحي :" إعتزال النجوم الكبار بشكل متابع إثر سلبيا علي مستوي الأهلي في السنوات الماضية ".
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