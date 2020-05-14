عمرو وردة يفجر مفاجآة مدوية بعد رحيله عن لاريسا

كشف عمرو وردة٬ أسباب رحيله الحقيقية عن نادي لاريسا اليوناني بعد أزمة التصريحات التى أدلها بها رئيس النادي خلال الساعات الماضية. وقال وردة فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "هناك أشخاص يحاربونني من أجل عدم عودتي لمنتخب مصر مرة أخرى ولم أرحل عن لاريسا لأسباب تأديبية". ولم أرحل عن لاريسا لأسباب تأديبية". وأضاف: "قدمت مباريات مميزة للغاية مع نادي لاريسا ويوجد خلافات بين رئيس نادي باوك ولاريسا وهذا سبب رحيلي ولا يوجد أسباب أخرى".

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