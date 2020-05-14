شاهد.. فيفا يحتفل بذكرى تتويج محمد صلاح بالحذاء الذهبي

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الإحتفال بذكرى تتويج المصري محمد صلاح المحترف لدى صفوف فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي . ونشر الاتحاد عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" صورة للفرعون المصري محمد صلاح قائلًا :" الملك المصري محمد صلاح فاز بجائزة الحذاء Advertisements الذهبي في الذهبي في الدوري الإنجليزي في مثل هذا اليوم من عام 2018 ". وأضاف الاتحاد قائلًا :" كان أول لاعب ينجح في تسجيل 32 هدف في موسم يتكون من 38 جولة ".

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