رضا عبد العال يطالب مرتضي منصور بإقالة كارتيرون

طالب رضا عبدالعال٬ نجم الأهلى والزمالك السابق٬ مرتضي منصور٬ رئيس القلعة البيضاء بضرورة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق. وقال عبدالعال فى حديثه خلال برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "أطالب مرتضي منصور برحيل كارتيرون والنعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق لأنه يملك رؤية وفلسفة تدريبية عالية". السابق لأنه يملك رؤية وفلسفة تدريبية عالية". وأضاف: "جونياس يقدم كرة ممتعة ويجب أن يتولي تدريب الزمالك وطالبت من قبل توليه تدريب منتخب مصر ولكن لم يهتم أحد بالأمر".

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