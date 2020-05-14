رضا عبدالعال يفجر مفاجآة مدوية عن حسام حسن

أكد رضا عبدالعال٬ نجم الأهلى والزمالك السابق٬ أن حسام حسن كان يفعل أى شيء يريده خلال تواجده بالقلعة الحمراء. وقال عبدالعال فى حديثه خلال برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "حسام حسن كان لا يهمه أى شخص سواء صالح سليم أو حسن حمدي فكان يفعل ما يريده داخل النادي الأهلى". برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "حسام حسن كان لا يهمه أى شخص سواء صالح سليم أو حسن حمدي فكان يفعل ما يريده داخل النادي الأهلى". وأضاف: "حسام حسن كان أقوى من الجميع وقت وجوده بالأهلي٬ وكان الجميع يخشي منه عندما كان فى عز تألقه مع منتخب مصر".

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