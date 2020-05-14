شاهد.. مدرب منتخب مصر السابق يشيد بـ وائل جمعة

أشاد محمود فايز مدرب عام منتخب مصر الأول السابق بالصخرة وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب الفراعنة السابق . ونشر فايز عبر حسابة الشخصي بموقع Advertisements التواصل الإجتماعي " تويتر " قائلًا :" ممكن تختلف علي اي لاعب فنياً... بس عمرك ما تختلف علي رجولة وتحدي واصرار وعزيمة وتضحية الصخره وائل جمعه ". التواصل الإجتماعي " تويتر " قائلًا :" ممكن تختلف علي اي لاعب فنياً... بس عمرك ما تختلف علي رجولة وتحدي واصرار وعزيمة وتضحية الصخره وائل جمعه ". وأضاف فايز قائلًا :" وائل جمعة كان من اهم ركائز الحقبه الذهبيه لمنتخب مصر علي مر العصور وحفر اسمه من دم وعرق وجهد بحروف من دهب في تاريخ مصر ".

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