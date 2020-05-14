رضا عبد العال يوجه رسالة نارية لكهربا نجم الاهلي

وجه رضا عبدالعال٬ نجم الأهلى والزمالك السابق٬ نصيحة إلى محمود عبدالمنعم "كهربا"٬ نجم القلعة الحمراء وقال عبدالعال فى حديثه خلال برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "أنصح كهربا بالرحيل عن كهربا خلال الفترة المقبلة بعدما خرج من حسابات فايلر خاصة عقب مباراة السوبر أمام الزمالك". المذاع على قناة "Ten": "أنصح كهربا بالرحيل عن كهربا خلال الفترة المقبلة بعدما خرج من حسابات فايلر خاصة عقب مباراة السوبر أمام الزمالك". وأضاف: "رمضان صبحي كان غائب عن الأهلى فى الفترة الماضية ورغم ذلك فايلر لم يعتمد على كهربا لأنه غير مقتنع بإمكانياته نهائيا"

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