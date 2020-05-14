كورونا يُعيد رسم خريطة ميركاتو ريال مدريد وبرشلونة

تعيش كل أندية كرة القدم في العالم، أزمة اقتصادية ضخمة، إثر جائحة تفشي وباء كورونا خلال الأشهر الماضية، والتي تسببت في تجميد النشاط.



وسيظهر التأثير الاقتصادي على تحركات الأندية في الميركاتو الصيفي، والذي لن يظهر فيه انتقالات بأموال ضخمة، بل عمليات تبادلية، سيكون للأندية المليئة بالنجوم والمواهب اليد الأعلى فيها.



ويرصد في التقرير التالي ملامح الميركاتو الصيفي للريال وبرشلونة، بعد تغير الكثير من الأمور تأثرًا بجائحة كورونا.



ريال مدريد



يملك النادي الملكي عددًا كبيرًا من اللاعبين سيصل إلى 36 لاعبًا في القائمة، عقب عودة المُعارين في الصيف، وبالتالي ستكون فرصة مميزة للتفاوض على الصفقات الجديدة.



ويحتاج الميرنجي التدعيم في مركز المهاجم الصريح، خط الوسط وقلب الدفاع، ويضع العديد من الأسماء مثل هالاند وأوباميانج وبوجبا وكامافينجا على أجندته الصيفية.



ويدرس المدير الفني زين الدين زيدان، التخلي عن بعض النجوم أمثال جاريث بيل وخاميس رودريجيز لعدم اقتناعه بقدراتهم، واحتمالية رحيل مودريتش مع تقدمه في العمر وعدم وجود نية لتجديد عقده.



ومع الاتجاه لتدعيم الخط الهجومي، سيكون رحيل لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة فرصة مناسبة، وربما البيع النهائي لماريانو دياز.



وبالنسبة للمُعارين، فإن داني سيبايوس، خيسوس فاييخو، سيريجي ريجيلون، ألفارو أودريوزولا، خافي سانشيز وبورخا مايورال، لا يوجد لهم أي مكان في خطط زيزو.



وستكون هذه الأسماء مجرد أوراقٍ رابحة خلال عمليات التفاوض في ظل وجود العديد من العروض لهم.



برشلونة



الوضع في النادي الكتالوني أكثر سخونة، نظرًا لأن الإدارة باتت مستعدة للتخلي عن أي لاعب في الفريق عدا الثلاثي ميسي، وتير شتيجن وفرينكي دي يونج.



ومع وضع خطة لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والبرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان وميرالم بيانيتش من يوفنتوس، لن ينجح النادي في توفير السيولة المالية المطلوبة، وبدأ في التفاوض على تبادل اللاعبين.



واقترب برشلونة من ضم بيانيتش ودي تشيليو مقابل الكرواتي إيفان راكيتيتش، أما أرتورو فيدال فسيكون ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز، وفي انتظار التوصل لاتفاق على المقابل المادي مع النيراتزوري.



كما يسعى البارسا للتخلص من صامويل أومتيتي قلب الدفاع، والذي عانى من سلسلة إصابات في السنوات الأخيرة، ونفس السيناريو مع مواطنه عثمان ديمبلي الذي بخلاف تكرار إصاباته يوجد الكثير من التحفظات

على سلوكه ونمط معيشته.



ويبقى البرازيلي فيليب كوتينيو نجم البارسا المُعار لصفوف بايرن ميونخ، هو الورقة الأغلى في الميركاتو للتفاوض مع الأندية المهتمة به لتوفير الأموال، أو دمجه ضمن الصفقات، بعدما خرج من حسابات البافاري

والذي لن يُفعل خيار الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو.



ويعد الظهير الأيمن نيلسون سيميدو، سلاحا مميزا في الميركاتو، حيث دخل اهتمامات يوفنتوس ومانشستر سيتي في الصيف، وحدد برشلونة 50 مليون يورو للتخلي عن الظهير البرتغالي.



المصدر: موقع كورة