الأندية الإيطالية تقترح عودة الدوري في 13 يونيو المقبل

اقترحت أندية كرة القدم الإيطالية الأربعاء تاريخ 13 حزيران/يونيو المقبل، موعدا لاستئناف منافسات الدوري المحلي المعلق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد الاتفاق على البروتوكول الصحي لمعاودة التمارين الجماعية.



وتوقفت النشاطات الرياضية الإيطالية، بما فيها مباريات "سيري أ"، منذ التاسع من آذار/مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة "كوفيد-19". وبعدما سبق للأندية أن أبدت رغبتها في إنهاء موسم 2019-2020، طرحت للمرة الأولى اليوم موعدا محددا، سيكون اعتماده نهائيا رهن موافقة حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.



وفي حال نيل هذا الموعد الضوء الأخضر، ستصبح إيطاليا، إحدى أكثر الدول تأثرا بـ"كوفيد-19" على صعيد الوفيات في العالم، ثاني بطولة أوروبية وطنية كبرى تحدد موعدا لاستئناف المنافسات، بعد ألمانيا حيث تعود عجلة البوندسليغا للدوران بدءا من 16 أيار/مايو.



وستكون كل عودة الى ملاعب كرة القدم خلف أبواب موصدة ودون جمهور، في ظل المخاوف الصحية التي يفرضها فيروس كورونا، على رغم بدء بعض الدول تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشيه في الفترة الماضية.



وجاء في بيان إثر جمعية عمومية للأندية العشرين في "سيري أ" اليوم "في ما يتعلق باستئناف النشاطات الرياضية ومع احترام قرارات الحكومة وبما يتطابق مع البروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين (...) تم اختيار تاريخ 13 حزيران/يونيو من أجل استئناف البطولة".



وأشارت تقارير الى أن 16 ناديا في "سيري أ" وافقت على هذا التاريخ، بينما صوتّت الأندية الأربعة الأخرى لعودةٍ في 20 حزيران/يونيو.





وأتت الخطوة بعد تجاوز المعنيين نقطة تباين أساسية طغت على مداولات الأيام الماضية، تتعلق بالبروتوكول الصحي الواجب اعتماده لدى معاودة التمارين الجماعية، ما أفضى للسماح بها اعتبارا من 18 أيار/مايو.



وأبدت الحكومة في الأيام الماضية، لاسيما من خلال تصريحات وزير الرياضة فينتنشزو سبادافورا، حذرها من المسارعة في معاودة النشاط، خصوصا في غياب الاتفاق على بروتوكول صارم تقتدي به الأندية على هامش التدريبات الجماعية والمنافسات.



وتسعى معظم البطولات الكبرى لرسم خريطة طريق العودة. فألمانيا هي الأقرب للعودة، ورئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أبدى رغبته في العودة في 12 حزيران/يونيو، بينما تبحث أندية الدوري الإنكليزي الممتاز في خطوات قد تسمح بمعاودة المباريات الشهر المقبل أيضا.



لكن فرنسا بقيت الوحيدة بين الكبار التي غردت خارج السرب، بإعلانها في أواخر نيسان/أبريل إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج المتصدر باريس سان جرمان بطلا للموسم الثالث تواليا.



المصدر: فرانس برس

