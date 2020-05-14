رياضة | السولية: فضلت الأهلي على الزمالك وأحداث الثورة عطلت المفاوضات مع فياريال الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر السولية: فضلت الأهلي على الزمالك وأحداث الثورة عطلت المفاوضات مع فياريال الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اختار اللعب للنادي الأحمر رغم تلقيه عرض أخر من الزمالك.

وأشاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم أفكر في يوم بالرحيل عن النادي الأهلي، وكنت أفكر دائما في المشاركة بشكل أساسي".

وتابع :" قبل الانتقال إلى النادي الأهلي، كانت هناك رغبة من نادي فياريال الإسباني للتعاقد معي، ولكن احداث الثورة عطلت المفاوضات".

وأشار :"الأهلي والزمالك طلبا ضمي ولكني فضلت الانتقال إلى النادي الأحمر".

وأردف :"انتقلت إلى نادي الشعب الإماراتي فالنادي الإسماعيلي قام ببيعي لأنه كان يتبقى لي موسم واحد في عقدي، ولم أوفق في تجربة احترافي ورفضت الاستمرار وانتقلت بعدها إلى النادي الأحمر".