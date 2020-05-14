رياضة | رمضان صبحي: بطولة إفريقيا الأهم للأهلي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: بطولة إفريقيا الأهم للأهلي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، إن هناك رغبة داخل صفوف الفريق الأحمر بالتتويج بلقب إفريقيا هذا الموسم وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم للأهلي هذا الموسم". وأشار :"كنت أتمنى خوض لقاء الزمالك في السوبر خلال فبراير الماضي". Advertisements وزاد :"الأهلي قدم أداء متميز في السوبر رغم الخسارة". وأردف :"قرار فايلر بعدم الدفع بي أمام الزمالك في صالح الفريق وصالحي أيضا". وأتم حديثه :"أنا سليم حاليا ومستعد للعودة واللعب مجددا".

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