رياضة | تعليق مفاجئ من هالاند بشأن انضمامه إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق مفاجئ من هالاند بشأن انضمامه إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النرويجي إرلينج براوت هالاند نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني على الأنباء المنتشرة حول إمكانية انضمامه إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال هالاند في تصريحات صحفية تعليقا على اهتمام ريال مدريد به: " أُركز على عملي، وليس على الاهتمام الموجه لي، أفكر في القيام بعملي، وهو أكثر شيء أحبه".

وأضاف: لقد بدأت بالتأكيد بشكل جيد مع بوروسيا دورتموند فأنا أركز على عملي لكي أتحسّن كل يوم، وذلك من خلال الاهتمام بالتفاصيل، أتعلم أكثر فأكثر، أحاول أن أظهر في أفضل شكل ممكن".

يذكر أن ريال مدريد كان قد اظهر اهتمام كبير بضم هالاند في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.