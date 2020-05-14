رياضة | عمرو السولية: أتمنى الاعتزال داخل النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو السولية: أتمنى الاعتزال داخل النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتمنى الاعتزال في القلعة الحمراء.

وأضاف في تضريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"اتمنى الاعتزال داخل النادي الأهلي، وكل مدرب له تأثير في تطور مستواي".

وتابع :"منذ التعاقد مع النادي الأهلي وأنا افتقد للتسديد لكن أنا أركز في تسديد الكرات التي تكون مضمونة".

وأشار :"مثلي الأعلى في مصر الكابتن محمد حمص وحسام غالي، وعالميا تشافي ألونسو".