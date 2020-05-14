رياضة | رمضان صبحي يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبر سار إلى جماهير النادي الأحمر.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"هناك أخبار مفرحة في الفترة المقبلة وسنعلن عنها قريبا".

وتابع :"علينا أن ننتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة، وهناك خبر مفرح للجماهير".

ويلعب رمضان صبحي هذا الموسم في صفوف الأهلي معارًا من نادي هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.