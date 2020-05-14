رياضة | رمضان صبحي يكشف حقيقة العروض الخارجية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يكشف حقيقة العروض الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، حقيقة العروض الخارجية التي تلقاها في الفترة الأخيرة للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية في الموسم المقبل.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا يوجد عروض رسمية من أي ناد أوروبي، العالم متوقف حاليا بسبب كورونا".

وزاد :"المفاوضات عبارة عن كلام مع نادر شوقي، لكن لم يحدث مفاوضات رسمية، لا أعرف عرض نادي بيشتكاش التركي".