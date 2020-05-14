رياضة | رمضان صبحي: لن ألعب في أي ناد مصري إلا الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: لن ألعب في أي ناد مصري إلا الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، على أنه لن يلعب داخل مصر إلا النادي الأحمر، ومن الصعب انتقاله إلى نادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت :"لا يوجد أي مفاوضات من قبل نادي الزمالك ولم يتحدث معي أحد".

وتابع :"من الصعب أن يكون هناك اتصال بيني وبين نادي الزمالك لأن المسؤولين هناك يعلمون بأنني ابن من أبناء النادي الأهلي، وتحت أمره في أي وقت".

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وأشار :"الحديث على انتقالي إلى بيراميدز مجرد كلام".

وواصل :"والله لم يتحدث معي على الإطلاق بالانتقال إلى نادي بيراميدز، سواء لاعبين او وكلاء".

وأشار :"لن ألعب في أي نادي في مصر إلا الأهلي، أنا ابن النادي وتحت امره في أي وقت، وبدون أي تصريح الجميع يعرف بأنني لن ألعب إلا في النادي الأهلي".

