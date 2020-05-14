رياضة | عمرو السولية: روح الأهلي وراء انتصاراته وأشعر بالارتياح بجوار ديانج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو السولية: روح الأهلي وراء انتصاراته وأشعر بالارتياح بجوار ديانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء انتصارات الفريق خلال الفترة الماضية وعلى مدار تاريخه بشكل عام.

وأكد السولية، أن روح لاعبي النادي الأهلي تجاه بعضهم رغم المنافسة هي الفارق الأكبر في نجاحهم هذا الموسم، وتواجدت في الأجيال السابقة.

وأضاف: "سعيد باللعب بجوار أليو ديانج، هو لاعب أصبح من الركائز الأساسية في الفريق ودوره كبير في الملعب وأشعر بالإرتياح باللعب بجواره".

واختتم: "هنفتقد بشدة خبرات لاعب كبير زي كابتن حسام عاشور معانا كقائد داخل الملعب وخارجه وكنت أتمنى بالتأكيد إستمراره".