رياضة | السولية: التفاهم صنع الفارق مع الأهلي هذا الموسم وديانج أمامه مستقبل كبير

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر السولية: التفاهم صنع الفارق مع الأهلي هذا الموسم وديانج أمامه مستقبل كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن وجود أكثر من لاعب في نفس المركز يمنح الفريق قوة كبيرة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"جميع اللاعبون في الفريق في حالة تركيز كبيرة، ونخوض التدريبات بشكل قوي".

وتابع :"هناك تفاهم بين جميع اللاعبين، وهو ما ساهم في صناعة الفارق معنا هذا الموسم وساهم في تحقيق النتائج المميزة".

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وواصل :"أي مدرب يصبح سعيدا عندما يملك 5 لاعبين في مستوى واحد، كما أن ذلك في مصلحة الفريق".

وأردف :"هذا الأمر يمنح الفريق "طعم" مختلف".

وأشار :"أليو ديانج لاعب كبير وأمامه مستقبل كبير، وهو مفيد للفريق، ومن الركائز الأساسية في الفريق حاليا".

