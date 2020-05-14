رياضة | السولية يكشف عن بداية مسيرته ودور النني في حياته الكروية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر السولية يكشف عن بداية مسيرته ودور النني في حياته الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فترة نشأته وبدايته كرة القدم.

وأوضح السولية، أنه بدأ ممارسة كرة القدم من خلال مركز شباب سمنود، وهي الانطلاقة الأولى في مسيرته.

وتابع خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير: "بدايتي في كرة القدم كانت مع مركز شباب سمنود وكابتن ناصر النني إختارني في براعم بلدية المحلة في بداية الألفية".

واختتم: "انتقلت فيما بعد للإسماعيلي، ورحبت بالانضمام إلى الأهلي، لتشجيعي له بالإضافة إلى أنها كانت رغبة أهلي المنتمية للقلعة الحمراء".