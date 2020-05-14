رياضة | فايلر يرفض عودة ناصر ماهر ويوصي بلعب 3 وديات قبل استئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض عودة ناصر ماهر ويوصي بلعب 3 وديات قبل استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، على عدم حسم إعادة ناصر ماهر لاعب وسط المهاجم بالفريق والمعار لسموحة، لحين حسم التعاقد مع لاعب آخر يدعم هذا المركز في الفريق .

وكان فايلر طلب من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ضرورة ضم لاعب في مركز صانع الألعاب وهو المركز رقم 10 داخل الملعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحرص على تأكيد ضرورة البحث عن بدائل مناسبة في هذا المركز الخاص بصانع الألعاب، نظرا لغياب أي بدائل في هذا المركز.

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وكان المدير الفني للأهلي قد حدد استراتيجيته للتعاقدات الجديدة في الفترة المقبلة استعدادا للموسم المقبل، من خلال جلسة جمعته في وقت سابق مع لجنة التخطيط.

كما أكد فايلر، المدير الفني، على ضرورة تنشيط اللاعبين قبل استئناف الدوري بشكل رسمي، على أن يخوض الفريق3 مباريات ودية، وذلك قبل الموعد المتوقع في نهاية يونيو أو أوائل يوليو المقبل على أقصى تقدير وفق وعود اتحاد الكرة.