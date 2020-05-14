رياضة | عمرو السولية: هزيمة صن داونز كانت الدافع الأكبر للفوز بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو السولية: هزيمة صن داونز كانت الدافع الأكبر للفوز بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه حريص على التدريب يوميًا بشكل فردي في المنزل وفق البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأضاف السولية في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير: "أتمنى عودة الدوري لإستكمال ما حققناه من أرقام رائعة هذا الموسم، وتحقيق لقب الدوري العام".

وتابع: "الجميع يسعى لتحقيق النتائج المميزة وتحقيق بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "الخروج أمام صن دوانز الموسم الماضي كان الدافع الأكبر للإنتصارات وتحقيق الفوز بالدوري بعد ذلك".