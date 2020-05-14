رياضة | كاكا يمتدح أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر كاكا يمتدح أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

امتدح البرازيلي ريكاردو كاكا نجم نادي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق، فريق أتلتيكو مدريد تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وقال كاكا في حوار عبر الفيديو على إنستغرام مع لاعب الوسط البرتغالي الشاب جواو فليكس، نجم الفريق المدريدي: "المنافسة بين ريال مدريد وأتلتيكو كانت دائماً كبيرة، عندما كنت في الريال، كان أتلتيكو لم يحقق ألقاب لسنوات طويلة، الفريق تحول بشكل كبير منذ قدوم (دييغو) سيميوني ولكن المنافسة بين الفريقين دائماً كبيرة".

وارتدى بطل العالم مع "السيليساو" في 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، القميص "الملكي" خلال الفترة من 2009 وحتى 2013.

ووجه كاكا بعض النصائح للموهبة البرتغالية الواعدة حول كيفية التأقلم مع التحول لبطولة كبيرة مثل الدوري الإسباني (الليغا)، التي انضم إليها جواو مع بداية الموسم الحالي قادماً من بنفيكا البرتغالي.

وقال في هذا الصدد: "الأهم هو أن تدرك كيف تسير الأمور، وطريق اللعب، فهناك فوراق كبيرة، في بعض الأماكن، الجانب الخططي هو الأهم، وفي أماكن أخرى الفنيات، عليك أن تفهم فلسفة النادي، وما يمثله أتلتيكو في إسبانيا، وفي المشهد العالمي".

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كما سأل اللاعب الشاب حول أحلامه في كرة القدم، فأجاب بأن ثمة هدف جماعي والآخر فردي: "أحلم بالفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية".

بينما أبدى فليكس إعجابه الشديد بكاكا عندما فاز بكل شيء في 2007 عندما كان يلعب في صفوف ميلان الإيطالي، حيث توج بدوري الأبطال، وبمونديال الأندية، كما أنه على المستوى الفردي فاز بجائزتي الكرة الذهبية، وأفضل لاعب من "فيفا".

وأوضح: "فزت في عام واحد بما قد يحققه البعض طيلة مسيرتهم".

وأثنى كاكا على إمكانيات صاحب الـ20 عاماً، مؤكداً له أنه يذكره بنفسه عندما كان لاعباً: "أعتقد أننا لدينا نفس الإمكانيات الجسدية، وأعتقد أيضاً أنك تحب الهجوم أكثر، مثلي تماماً، أعتقد أنك أفضل فنياً مني، وأنا كنت ألعب بشكل هجومي أكثر، ولكني لا أفضل المقارنات".