رياضة | استادات تعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من عضوية city club شبين الكوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر استادات تعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من عضوية city club شبين الكوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة استادات القابضة اكتمال حجز المرة الأولى في نادي City Club بمدينة شبين الكوم، بعد الإقبال الكبير من الجماهير على الفوز بعضوية النادي الجديد، لما يمتلكه من إمكانات هائلة نالت إعجاب المواطنين.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك منشورا تشكر خلاله ١٠٢٠ أسرة وثقت في City Club واكتمل حجز المرحلة الأولى من النادي في شبين الكوم، بعد أسبوع واحد من فتح باب الحجز العضويات الجديدة.

ووعدت إدارة النادي بفتح باب الحجز للمرحلة الثانية في أقرب وقت، حيث ظهر الإقبال الشديد على حجز عضوية النادي منذ الساعة الأولى.

وكانت شركة استادات أوضحت أن الربع الأخير من العام الجاري ٢٠٢٠ سيشهد افتتاح أول ٥ فروع من سلسلة أندية City Club وهي، كفر الشيخ وشبين الكوم والعبور والعاشر من رمضان وبنها، وخلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ سيتم افتتاح ٣ فروع جديدة وهي السويس وطنطا وأسيوط، على أن يشهد الربع الأخير من ذات العام إضافة ٣ فروع جديدة وهي أسوان ودمياط والمنيا، وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ستكون اكتملت سلسلة فروع city club بافتتاح ٤ فروع وهي دمنهور وبني سويف وسوهاج والزقازيق.