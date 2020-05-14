رياضة | استادات تعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من عضوية city club شبين الكوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر استادات تعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من عضوية city club شبين الكوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك منشورا تشكر خلاله ١٠٢٠ أسرة وثقت في City Club واكتمل حجز المرحلة الأولى من النادي في شبين الكوم، بعد أسبوع واحد من فتح باب الحجز العضويات الجديدة.
ووعدت إدارة النادي بفتح باب الحجز للمرحلة الثانية في أقرب وقت، حيث ظهر الإقبال الشديد على حجز عضوية النادي منذ الساعة الأولى.
وكانت شركة استادات أوضحت أن الربع الأخير من العام الجاري ٢٠٢٠ سيشهد افتتاح أول ٥ فروع من سلسلة أندية City Club وهي، كفر الشيخ وشبين الكوم والعبور والعاشر من رمضان وبنها، وخلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ سيتم افتتاح ٣ فروع جديدة وهي السويس وطنطا وأسيوط، على أن يشهد الربع الأخير من ذات العام إضافة ٣ فروع جديدة وهي أسوان ودمياط والمنيا، وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ستكون اكتملت سلسلة فروع city club بافتتاح ٤ فروع وهي دمنهور وبني سويف وسوهاج والزقازيق.