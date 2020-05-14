رياضة | المقاولون العرب: نتمسك بحقنا في المشاركة ببطولة إفريقيا الموسم المقبل.. وهذه حقيقة رحيل طاهر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب: نتمسك بحقنا في المشاركة ببطولة إفريقيا الموسم المقبل.. وهذه حقيقة رحيل طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2:"من حق فريق المقاولون أن يتأهل لبطولةو إفريقيا في الموسم المقبل على نظام الجدارة الرياضية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
وتابع :"المقاولون العرب تواجد في الموسم الماضي في المركز الخامس ولم يشارك في البطولة العربية".
وزاد :"اختيار المشاركين في البطولات العربية تقوم بناء على العلاقات والوسائط".
وواصل :"نتمسك بحقنا في المشاركة ببطولة إفريقيا الموسم المقبل، لأننا نحتل المركز الثاني".
وأشار :"نحن نادي عريق ولنا تاريخ كبير ومن حقنا المشاركات في البطولات الإفريقية".
وأحول عروض الرحيل لطاهر محمد طاهر لاعب الفريق قال :"كل ما يتردد عن طاهر محمد طاهر هو مجرد شائعات، وعبارة عن ترويج وكلاء لاعبين".
وأتم حديثه :"كلام هؤلاء الوكلاء لن يجدي نفعا لأن الجميع أصبح يفهم طريقتهم".