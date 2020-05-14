رياضة | المقاولون العرب: نتمسك بحقنا في المشاركة ببطولة إفريقيا الموسم المقبل.. وهذه حقيقة رحيل طاهر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب: نتمسك بحقنا في المشاركة ببطولة إفريقيا الموسم المقبل.. وهذه حقيقة رحيل طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب بحق ناديه في المشاركة ببطولة إفريقيا الموسم المقبل، لأننا نحتل المركز الثاني حاليا بمسابقة الدوري خلف الأهلي المتصدر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2:"من حق فريق المقاولون أن يتأهل لبطولةو إفريقيا في الموسم المقبل على نظام الجدارة الرياضية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وتابع :"المقاولون العرب تواجد في الموسم الماضي في المركز الخامس ولم يشارك في البطولة العربية".

وزاد :"اختيار المشاركين في البطولات العربية تقوم بناء على العلاقات والوسائط".

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وواصل :"نتمسك بحقنا في المشاركة ببطولة إفريقيا الموسم المقبل، لأننا نحتل المركز الثاني".

وأشار :"نحن نادي عريق ولنا تاريخ كبير ومن حقنا المشاركات في البطولات الإفريقية".

وأحول عروض الرحيل لطاهر محمد طاهر لاعب الفريق قال :"كل ما يتردد عن طاهر محمد طاهر هو مجرد شائعات، وعبارة عن ترويج وكلاء لاعبين".

وأتم حديثه :"كلام هؤلاء الوكلاء لن يجدي نفعا لأن الجميع أصبح يفهم طريقتهم".