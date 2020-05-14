رياضة | كيليان مبابي يلوح بالانضمام لليفربول للضغط على الملكي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي يلوح بالانضمام لليفربول للضغط على الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، محط أنظار ريال مدريد، واللاعب لديه رغبة قوية في الانتقال لصفوف الميرنجي خلال الفترة المقبلة.

وذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، إن ريال مدريد يعتبرمبابي هدفًا مهما جدًا، من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو، ويعلم الريال جيدا بتفاصيل إستراتيجية كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال لصفوف الميرنجي خلال المرحلة المقبلة، وسط اهتمام قوي من ليفربول أيضًا.

وأبدى مبابي سعادته برغبة ليفربول في ضمه باعتباره أحد أفضل الأندية في العالم في التوقيت الحالي، خاصة بعد تتويجه بدوري الأبطال.

ويمكن لمبابي في ذات الوقت تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وهو ما سيشكل عقبة أمام رحيله، حيث يعتبر لاعبا مهما للغاية في حديقة الأمراء.

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وذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن كل تلك الأمور لن تخيف ريال مدريد، حيث يعلم أن ثناء مبابي على ليفربول والتلويح بإمكانية التجديد مع باريس جزء من الإستراتيجية التي يتعامل بها اللاعب الفرنسي للضغط على النادي الملكي ودفعه لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمه.

وأشارالتقرير أن مبابي يريد اللعب في سانتياجو برنابيو، وتحت قيادة زين الدين زيدان، وليس لديه خيار آخر يحفزه، ومن الواضح أنه فخور بمعرفة أن ليفربول يريده، لكنه واضح للغاية حول أن مسيرته يجب أن تمر عبر مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، حيث قرر ريال مدريد الانتظار حتى صيف 2021، لبدء المفاوضات، حيث سيكون الأمر أسهل نسبيًا مع تبقي موسم واحد فقط في عقده.