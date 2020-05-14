رياضة | شوبير:استكمال الدوري أمر صعب إن لم يكن مستحيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير:استكمال الدوري أمر صعب إن لم يكن مستحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الإعلامي أحمد شوبير من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري بحسم ملف مسابقة الناشئين مواليد 1999.

شوبير أضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"اللجنة الخماسية قررت إغلاق الباب في دوري 1999 ومنح هذا القرار إلى المجلس الجديد لاتحاد الكرة الذي سيتولى المسئولية".

وزاد :"أطالب اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني أن يحسم هذا الملف وأن يفتح الباب أمام مسابقة 99 لأن هناك ألاف اللاعبين سيحرمون من ممارسة كرة القدم مثلما حدث مع مواليد 98 سابقا".

وواصل :"دوريات الناشئين تم إلغائها هذا العام بسبب فيروس كورونا".

وأتم شوبير حديثه:"استكمال الدوري أمر صعب إن لم يكن شبه مستحيل".