رياضة | الأهلي يغري خليفة صلاح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يغري خليفة صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو الأهلي منذ فترة في التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأكد مسئولو نادي المقاولون العرب على أن النادي لن يوافق على انتقال طاهر محمد إلى أي نادي داخل مصر في الصيف القادم ولن يوافق النادي على رحيله إلا إلى أوروبا.

وخطط مسئولو الأهلي لوضع بند في عقد طاهر يقضي بالموافقة على احترافه في حالة وصول عرض مناسب من أوروبا ليغروا اللاعب بالانضمام إلى النادي في الصيف.

وينتظر مسئولو القلعة الحمراء رد المقاولون العرب وطاهر محمد طاهر على العرض المقدم لضمه في الصيف القادم.