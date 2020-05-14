رياضة | كارستن كرامر:إصابة أحد اللاعبين بكورونا لن يوقف البطولة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارستن كرامر:إصابة أحد اللاعبين بكورونا لن يوقف البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كارستن كرامر المدير العام لبروسيا دورتموند الألماني، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا لن يمثل كارثة، ولن يكون بمثابة الداعي لوقف البطولة.

وقررت رابطة الدوري الألماني استئناف الدرجتين الأولى والثانية السبت المقبل، مع خضوع الفريق لفترة عزل لمدة سبعة أيام بعد اختبار الفيروس.

وأصيب ثلاثة لاعبين من كولونيا بالفيروس منذ أسبوعين بينما وضع نادي دينامو دريسدن المنافس في الدرجة الثانية فريقه بالكامل في الحجر الصحي عقب إصابة لاعبين اثنين بالفيروس ما زاد من الشكوك بشأن استئناف الموسم.

ويعتقد كرامر، الذي سيلتقي فريقه دورتموند مع شالكه يوم السبت المقبل، أن استئناف الموسم ضروري لضمان حصول الأندية على الأموال.

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وقال كرامر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "في اللحظة التي يقولون فيها دورتموند لديك إصابات بين صفوفك' يجب علينا اتخاذ قرار في هذا الشأن، حتى الآن كل عينات اللاعبين سلبية".

وأضاف: "ظهور نتيجة إيجابية لا يعني حدوث كارثة ما دامت لدينا قواعد وتوصيات لكيفية التعامل معها".

وتابع: "نشعر بالراحة والرضا لإمكانية استئناف الموسم لأن بدون ذلك ليس دورتموند فقط لكن كافة أندية الدوري ستواجه مشاكل كبيرة حقاً".

وقال كرامر: "إن الشرطة ستتواجد خلال المباريات لضمان عدم تجمع الجماهير خارج الملعب، ولا يمكن أن نفضل اللعب بدون جماهير لكن في أزمة كهذه وفي ظل عدم وجود أي بديل، فاللعب بدون جماهير أفضل من عدم استئناف الموسم".