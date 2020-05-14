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رياضة | نجم برشلونة يعود لتدريبات الفريق

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم يعود لتدريبات الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:04 م

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بوابة الخليج 365

وكالات

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انضم الفرنسي لينجليه الذي غاب الثلاثاء، عن التدريبات بتصريح من النادي، اليوم الأربعاء، للتدريب الثالث لبرشلونة تحت قيادة المردب كيكي سيتين عقب العودة من التوقف بسبب .
وتدرب اللاعبون بشكل منفرد في ثلاثة ملاعب مختلفة بمدينة جوان غامبر وفقاً لما تنص عليه بروتوكولات السلامة.
وشارك في التدريب لاعبو الفريق الأول ولاعبون من الفريق الرديف وهم أنسو فاتي وإنياكي بينيا وريكي بويج وكويادو وأراوجو ومونشو.
ويعد عثمان ديمبيلي هو اللاعب الوحيد الذي لم يتدرب حتى الآن في المدينة الرياضية بسبب إصابته الطويلة، ولم يتمكن من الخضوع لاختبار فيروس كورونا من قبل رابطة الليغا، وخضع لاختبار في منزله.

ومن المقرر عودته قريباً للتدريبات بمجرد معرفة نتائج التحليل، وسيحصل الفريق على راحة غداً على أن يعود للتدريبات الجمعة الساعة 09.30.

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