رياضة | نجم برشلونة يعود لتدريبات الفريق

وشارك في التدريب لاعبو الفريق الأول ولاعبون من الفريق الرديف وهم أنسو فاتي وإنياكي بينيا وريكي بويج وكويادو وأراوجو ومونشو.

ويعد عثمان ديمبيلي هو اللاعب الوحيد الذي لم يتدرب حتى الآن في المدينة الرياضية بسبب إصابته الطويلة، ولم يتمكن من الخضوع لاختبار فيروس كورونا من قبل رابطة الليغا، وخضع لاختبار في منزله.