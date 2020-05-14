رياضة | المحكمة الرياضية تحدد موعد النظر في طعن الاتحاد الانجليزي ضد "فيفا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر المحكمة الرياضية تحدد موعد النظر في طعن الاتحاد الانجليزي ضد "فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة التحكيم الرياضية يوم 26 يونيو المقبل للنظر في الطعن المقدم من الاتحاد الإنجليزي ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن منع نادي تشيلسي من الانتقالات في العام الماضي.

وفرض "فيفا" غرامة على الاتحاد الإنجليزي قدرها 510 ألف فرنك سويسري (524637 دولاراً)، انخفضت إلى 350 ألف فرنك لاحقاً، العام الماضي لانتهاكه قواعد تتعلق بالانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين صغار السن.

ومنع "فيفا" الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتي انتقال لكن المحكمة الرياضية خفضت المدة للنصف عند طعن تشيلسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وخفضت الغرامة أيضاً.

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وأعلن "فيفا" أن تشيلسي انتهك القواعد فيما يتعلق بحالة 29 لاعباً بعد تحقيق مطول بشأن تسجيل اللاعبين في أكاديمية النادي.

ولم تجد المحكمة سوى "نحو ثلث الانتهاكات" التي أعلنها "فيفا" وقالت إن الكثير من هذه الحالات لم تكن خطيرة.