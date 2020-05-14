الامارات | اتحاد التنس يحثّ مدربي المنتخبات على المشاركة في الدروس عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يحثّ مدربي المنتخبات على المشاركة في الدروس عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه اتحاد التنس مدربي المنتخبات الوطنية والأكاديميات المنضوية تحت مظلته للمشاركة في الدروس التعليمية التي تنظمها أكاديمية الاتحاد الدولي للتنس عن بُعد والتي ستُقام مساء يوم غدٍ، وتتضمن محاضرة تدريبية تتعلق بالوضع الراهن وكيف يمكن للاعبي التنس والمدربين ممارسة رياضتهم عن بُعد، والحفاظ على المهارات الأساسية وفقرات فنية أخرى عن رياضة التنس.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، أهمية هذا النوع من الدورات والمحاضرات التدريبية، وأن اتحاد التنس حريص على المشاركة لما لها من فوائد كبيرة.

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