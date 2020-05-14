الامارات | العرقلة والطعام ممنوعان بأمر بروتوكول التدريب الصارم في إنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن العرقلة والطعام ممنوعان بأمر بروتوكول التدريب الصارم في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخضع لاعبو الدوري الإنجليزي لكرة القدم لبروتوكول صحي صارم في حال عودتهم إلى التمارين في مراكز الأندية، تحضيراً لاستئناف محتمل للمنافسات بعد توقف شهرين بسبب فيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وأفادت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، أمس، بأنها اطلعت على نسخة من البروتوكول، الذي تم إرساله إلى الأندية الـ20 في البريمرليغ، ويتضمن بنوداً مثل ضرورة القيام بتعقيم شامل في مركز التمرين بعد كل حصة تدريبية، بما يشمل رايات الزوايا والقوائم وحتى ساحات اللعب.

وأشارت إلى أن البروتوكول يلحظ خطوات إجرائية بشأن سير حصص التدريب، مثل منع عرقلة اللاعبين لبعضهم بعضاً، واقتصار مجموعات التدريب على خمسة أفراد حداً أقصى، إضافة إلى إجراء فحوص مرتين أسبوعياً لكشف «كوفيد-19»، وقياس درجة حرارة اللاعبين وأفراد الفرق بشكل دوري.

وأوضحت أنه في حال جاءت نتيجة فحص لاعب إيجابية، سيتم عزله سبعة أيام. في المقابل، سيطلب من اللاعبين الحضور الى مقر التدريب كل بمفرده، ولن يسمح لهم بتناول الطعام فيه.

ويوصي البروتوكول، بحسب «بي بي سي»، بالاعتناء الدقيق بالنظافة الشخصية واستخدام تجهيزات الوقاية الشخصية، عدم التجمع في المناطق المشتركة (في مراكز التدريب)، بما يشمل الغرف الطبية وصالات التمارين الرياضية، من دون أن يكون ذلك (عدم التجمع) مقتصراً عليها.

وتلقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (الإثنين) دفعة معنوية قوية لآمالها في إكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب «كوفيد-19»، بعدما نشرت الحكومة البريطانية «خريطة طريق» ستتيح للمنافسات الرياضية العودة من دون جمهور بعد الأول من يونيو المقبل.

وعقدت أندية الدوري الممتاز (الإثنين) اجتماعاً للبحث في «مشروع الاستئناف» الخاص بمنافسات البريمرليغ المتوقفة منذ منتصف مارس بسبب فيروس «كورونا» المستجد. وتأمل الأندية في التمكن من العودة خلف أبواب موصدة خلال يونيو المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للدوري، ريتشارد ماسترز، في تصريح صحافي: «لدينا بروتوكولات تم إنشاؤها ومراجعتها، ولدينا شركة معينة ستقوم بالاختبارات الطبية»، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات إلا بعد التحدث مع اللاعبين والمدربين.

وأشارت شبكة «سكاي» من جهتها الى أن رابطة الدوري ستعقد اجتماعات عبر تقنية الاتصال، مع قادة الفرق والمدربين وعدد من الخبراء الطبيين.

وأوضحت أن هذه الاجتماعات سيشارك فيها ممثلون لرابطة اللاعبين المحترفين ورابطة المدربين، وستركز بالدرجة الأولى على سلامة اللاعبين لدى العودة الى التمارين.

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شروط البروتوكول الصحي

- يمنع على اللاعبين عرقلة بعضهم بعضاً.

- لا يسمح بتناول الطعام في مقر التدريبات.

- التدريب يقتصر على مجموعات صغيرة من خمسة لاعبين.

- فحص «كوفيد 19» مرتين أسبوعياً.

- أي نتيجة إيجابية للفحص يعزل اللاعب سبع أيام.

- الحضور إلى التدريب بشكل مفرد.

- تعقيم شامل للمكان ولكل ركن فيه ولجميع الأدوات وحتى ساحات اللعب.

- الالتزام بشروط العناية الشخصية.

- منع التجمع في المناطق المشتركة.

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