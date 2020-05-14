الامارات | «فيفا» يلزم اتحاد جدة بدفع 15 مليون دولار للمدرب بيليتش

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يلزم اتحاد جدة بدفع 15 مليون دولار للمدرب بيليتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نادي اتحاد جدة السعودي بحكم مبدئي لدفع 15 مليون دولار (56 مليون ريال) لمدربه السابق الكرواتي سلافان بيليتش، الذي أقيل الموسم الماضي، حسبما أفادت صحيفة «الرياضية» السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن «فيفا» أخطر النادي السعودي بهذا الحكم، أول من أمس، وأنه ألزمه بسداد المبلغ إلى المدرب الكرواتي خلال 30 يوماً.

وأشارت إلى أن إدارة النادي ستستأنف القرار خلال المدة النظامية التي يحق لها فيها طلب حيثياته، ومن ثم رفع الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس».

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وكان بيليتش تقدم بشكوى طالب فيها بالتعويض عن فسخ عقده من طرف الاتحاد في الموسم الماضي، بينما تواصل الإدارة القانونية في النادي تكثيف اتصالاتها مع محاميها لدراسة الملف، تمهيداً لتقديم الاستئناف.

ولا يضم القرار أي عقوبة حال عدم السداد، كون شكاوى المدربين لا توجد لها لائحة خاصة مثل اللاعبين، لكن المدرب في حال عدم سداد النادي المبلغ، سيرفع الشكوى إلى لجنة الانضباط.

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