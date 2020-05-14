الامارات | بالفيديو.. قائد ريال مدريد يعزف لمتابعيه على البيانو ويحصد مشاهدات قياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قائد ريال مدريد يعزف لمتابعيه على البيانو ويحصد مشاهدات قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نجم وقائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، عرضا أظهر فيه مهارته، لكنه هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، ومن خلال العزف على البيانو.

وقام راموس بعزف موسيقى شهيرة لـ"لويس كابالدي"، وأبهر متابعيه من خلال نشر الفيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث يتابعه أكثر من 38 مليون شخص. وظهر راموس خلال العزف، مع ابنته، وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن الكثيرين تفاجأوا بمهارته على البيانو، وهو ما يناقض شخصيته العنيفة على الملعب.

وحقق الفيديو شهرة واسعة خلال يوم فقط، تعدت المليون مشاهدة، على الرغم من الزمن القصير الذي عزف فيه راموس، ولم يتعد الدقيقة الواحدة.

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