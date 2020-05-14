- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قائد ريال مدريد يعزف لمتابعيه على البيانو ويحصد مشاهدات قياسية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نجم وقائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، عرضا أظهر فيه مهارته، لكنه هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، ومن خلال العزف على البيانو.
وقام راموس بعزف موسيقى شهيرة لـ"لويس كابالدي"، وأبهر متابعيه من خلال نشر الفيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث يتابعه أكثر من 38 مليون شخص. وظهر راموس خلال العزف، مع ابنته، وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن الكثيرين تفاجأوا بمهارته على البيانو، وهو ما يناقض شخصيته العنيفة على الملعب.
وحقق الفيديو شهرة واسعة خلال يوم فقط، تعدت المليون مشاهدة، على الرغم من الزمن القصير الذي عزف فيه راموس، ولم يتعد الدقيقة الواحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. قائد ريال مدريد يعزف لمتابعيه على البيانو ويحصد مشاهدات قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.