- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مبوكو
كشفت صحيفة «فوتبول بيلجي» البلجيكية، أن الكونغولي بول خوسيه مبوكو، تلقّى عرضاً للعودة إلى اللعب في الدوري البلجيكي، مشيرة إلى أنه رفض العرض، مبدياً رغبته في الاستمرار مع نادي الوحدة.
صفقة
شهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين ناديين من أصحاب القمة، لإبرام صفقة من العيار الثقيل بخصوص لاعب دولي يلعب في مركز صانع الألعاب، إذ توقعت بعض المصادر أن تصل المفاوضات إلى نهايتها السعيدة.
اجتماع
ينتظر أن تعقد لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم اجتماعاً مشتركاً مع رابطة المحترفين والأندية، لبحث إمكانية التنسيق في الأمور الخاصة بعقود اللاعبين وتحديد فترات القيد والتسجيل للموسم المقبل، تمهيداً لرفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.