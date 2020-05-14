الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مبوكو

كشفت صحيفة «فوتبول بيلجي» البلجيكية، أن الكونغولي بول خوسيه مبوكو، تلقّى عرضاً للعودة إلى اللعب في الدوري البلجيكي، مشيرة إلى أنه رفض العرض، مبدياً رغبته في الاستمرار مع نادي الوحدة.

صفقة

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شهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين ناديين من أصحاب القمة، لإبرام صفقة من العيار الثقيل بخصوص لاعب دولي يلعب في مركز صانع الألعاب، إذ توقعت بعض المصادر أن تصل المفاوضات إلى نهايتها السعيدة.

اجتماع

ينتظر أن تعقد لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم اجتماعاً مشتركاً مع رابطة المحترفين والأندية، لبحث إمكانية التنسيق في الأمور الخاصة بعقود اللاعبين وتحديد فترات القيد والتسجيل للموسم المقبل، تمهيداً لرفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

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