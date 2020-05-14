شكرا لقرائتكم شوبير: استكمال الدورى شبه مستحيل والأندية توافق على منح اللقب للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير إن استكمال بطولة الدورى المصرى حتى هذه اللحظة شبه مستحيلة موضحا أن الأندية وافقت على منخ اللقب للأهلى.

أضاف شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب "أون تايم" على قناة أون تايم سبوتس 1 :" حتى هذه اللحظة استكمال الدوري شبه مستحيل وأغلب الأندية توافق على منح الأهلي اللقب وإلغاء الهبوط

ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من 4 ملاييين شخص حول العالم.