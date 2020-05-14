شكرا لقرائتكم عمرو وردة يكشف عن أسباب رحيله عن لاريسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو وردة، أسباب رحيله الحقيقية عن نادي لاريسا اليوناني بعد أزمة التصريحات التى أدلها بها رئسس النادي خلال الساعات الماضية.

وقال وردة فى تصريحات تليفزيونية: "هناك أشخاص يحاربونني من أجل عدم عودتي لمنتخب مصر مرة أخرى ولم أرحل عن لاريسا لأسباب تأديبية".

وأضاف: "قدمت مباريات مميزة للغاية مع نادي لاريسا ويوجد خلافات بين رئيس نادي باوك ولاريسا وهذا سبب رحيلي ولا يوجد أسباب أخرى".