شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: تعرضنا للظلم العام الماضي بعدم المشاركة بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد عادل عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة بمشاركة فريقه في البطولات الأفريقية، موضحا بأن فريقه كان في المركز الخامس الموسم الماضي، والموسم الحالي أصبحت في المركز الثاني.

وأضاف عادل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الأربعاء: "الموسم الماضي لم يتم اختياري للمشاركة في البطولة العربية بالرغم من أنني كنت الأفضل بعد الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا."

وقال المشرف على الكرة بنادئي ذئاب الجبل: "إذا تحدثت عن البطولات فنحن الفريق الثالث في مصر، والمقدرة الرياضية نحن أصحاب المركز الثاني، والمقاولون العرب جماهيريًا يمتلك جماهير من كافة الأعمار وفي مختلف الدول العربية والإفريقية."

Advertisements

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.