شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: قررنا تصعيد أزمة القمة والهتافات العنصرية للمحكمة الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجوء ناديه الى المحكمة الرياضية ي قضية مباراة القمة التي صدر قرار فيها باعتبار الفريق الأبيض منسحباً أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري المصري الممتاز.

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً اليوم بمقر النادي شارك فيه جميع أعضاء المجلس عدا شريفة الفار العضو النسائي بالمجلس.

وأوضح مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك أن موقفه ناديه ثابت من أزمة مباراة القمة التي تم احتسابها لصالح الغريم التقليدي النادي الأهلي.

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تابع مرتضى منصور أنه سيتقدم بشكوى أخرى أمام المحكمة الرياضية الدولية للهتافات العنصرية التي تعرض لها اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا في مباراة السوبر المصري التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه مشدداً على أن ما تعرض لها نجم القلعة البيضاء لا يمكن السكوت عليه.

وقال مرتضى منصور أنه رافض لفكرة عودة بطولة الدوري المصري الممتاز وأن ما تعرض لها مهندس زراعي في النادي من وفاة بسبب كورونا مفترض أنه يمكن انتقال العدوى للاعبين في نفس الملعب الذي يعمله فيه.

وكشف مرتضى منصور أنه رافض لفكرة حصول الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز موجهاً تحذيره لعمرو الجنايني عضو رئيس اللجنة الخماسية بشأن موقف النادي في عدم استكمال المسابقة وإلغاء كافة النتائج دون منح أحد ألقاب.