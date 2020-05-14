عمرو وردة يكشف عن أسباب رحيله عن لاريسا

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جدة - عمرو شويل كشف عمرو وردة، أسباب رحيله الحقيقية عن نادي لاريسا اليوناني بعد أزمة التصريحات التى أدلها بها رئسس النادي خلال الساعات الماضية.
وقال وردة فى تصريحات تليفزيونية: "هناك أشخاص يحاربونني من أجل عدم عودتي لمنتخب مصر مرة أخرى ولم أرحل عن لاريسا لأسباب تأديبية".
وأضاف: "قدمت مباريات مميزة للغاية مع نادي لاريسا ويوجد خلافات بين رئيس نادي باوك ولاريسا وهذا سبب رحيلي ولا يوجد أسباب أخرى".
وأكد عمرو وردة، غضبه الشديد من الأخبار الخاطئة التى نشرت حول رحيله عن نادى لاريسا لاسباب تأديبية.
وتابع وردة : "هناك أشخاص لا يرغبون فى عودتي إلى المنتخب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد تقديمي مستوي مميز مع لاريسا ".
واختتم: "لاريسا كان ينافس على الهبوط وسجلت ٨ أهداف وصنعت ٦ أخرين وقدمت مستوي مميز والجميع أشاد بي".
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