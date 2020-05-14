شكرا لقرائتكم عمرو السولية: دورى الموسم الماضى من أغلى وأصعب البطولات في تاريخ الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن التتويج بلقب دورى الموسم الماضى يعد من أغلى وأصعب البطولات في تاريخ الأهلى.

أضاف السولية خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير المذاع قناة "أون تايم سبورتس 1" :" البطولة جاءت بعد هزيمة قاسية من صن داونز بدوري الأبطال، وكان لا بد من تحقيق الدوري لمصالحة الجماهير".

تابع : "كنت حزين جدًا عقب مباراة صن داونز في جنوب إفريقيا، هذا الموسم رغم التأهل لأننا لم نفز بنتيجة كبيرة وأضعنا أهداف كثيرة".

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وواصل: "لم أتسبب أبدًا في أي مشكلة مع المنافسين طوال مسيرتي في الملاعب، وحريص دائمًا على التركيز فقط داخل الملعب".