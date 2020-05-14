المقاولون العرب: للدوري جمهور ينتظر استئناف المسابقة

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جدة - عمرو شويل قال محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في المقاولون العرب إن استكمال الدوري أصلح لصناعة كرة القدم، مطالبا بأحقية النادي في المشاركة إفريقيا الموسم المقبل في حالة عدم استكمال المسابقة.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الأربعاء، "اتمنى استكمال الدوري كنظرة عامة وليس لأني صحاب المركز الثاني في الدوري الممتاز، فالدوري أمامه 17 جولة قبل نهايته ولا أعرف كيف سينتهي الحال."
وكشف المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الكرة صناعة يجب أن نعمل على حمايتها وتطويرها، كما أن البطولة لها جمهور يحتاج إلى مشاهدتها.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.
وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.
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