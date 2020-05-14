شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: انتظروا مفاجآت في قوائم انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود مفاجآت مدوية في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبل.

أكد شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على "اون تايم سبورتس":"على مسئوليتي الشخصية، ستكون هناك مفاجآت مدوية في قوائم انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، في حال السماح للجميع بالترشح للانتخابات".

وأضاف:"المفاجأت ستكون في جميع المناصب على رأسها الرئيس"، مؤكدا:"ستكون هناك أيضا مفاجآت في نتائج الانتخابات".