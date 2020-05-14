شكرا لقرائتكم عمرو السولية: وعدنا جمهور الأهلى بالتتويج بالدورى بعد خماسية صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن اللاعبين قطعوا وعدا على أنفسهم بالتتويج بلقب الدورى بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضى.

أضاف السولية خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير المذاع قناة "أون تايم سبورتس 1" :" اللاعبون تعاهدوا على أنفسهم باقتناص لقب الدورى بعد خماسية صن داونز خاصة أن ذلك كان من أصعب الأيام التي مرت عليا في الأهلى".

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تابع السولية :" حزنت بعد التعادل أمام صن داونز في لقاء الإياب بدورى أبطال أفريقيا الموسم الحالى لأن الأهلى كان يستحق الفوز" موضحا :" لم أتسبب في أي مشكلة مع المنافسين خلال مشوارى بكرة القدم".

وتحدث السولية عن برنامجه التدريبى خلال عزلة كورونا قائلا :" أداوم على التدريب من المنزل وفق برنامج وصعه الجهاز الفني للأهلى